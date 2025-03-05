Tepebaşı Belediyesi\'nden Afet Farkındalık Eğitimi

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Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde eğitim alan özel bireylere ve ailelerine afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara afet bilincinin aşılanması noktasında gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı engelli merkezlerinden yararlanan özel bireylere ve ailelerine, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla afet farkındalık eğitimi verdi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimde TAK ekibi, doğal afet anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ekip ayrıca, deprem anında hayat kurtarmaya yönelik olan çök kapan, tutun tekniğini de uygulamalı olarak gösterdi. - ESKİŞEHİR