Tepebaşı Belediyesi\'nden Belde Evi kursiyerlerine \'Kadın Sağlığı Semineri\'

Tepebaşı Belediyesi tarafından Belde Evi kursiyerlerine 'Kadın Sağlığı Semineri' verildi.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakini kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Son olarak Bahçelievler Belde Evi, Sütlüce Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi ve Şarhöyük Belde Evi'ndeki kursiyerlere yönelik 'Kadın Sağlığı Semineri' düzenlendi. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) iş birliği ile gerçekleştirilen seminerde, 54 kursiyere, kadın sağlığı sorunları ve çözüm yolları anlatıldı.

Eğitim çalışmasına katılan kadınlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.