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Tepebaşı Belediyesi'nden dekoratif el sanatları kursu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden dekoratif el sanatları kursu

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen dekoratif el sanatları kursuna katılan kadınlar, el emeği ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Kadınlar, kurs ortamında el becerilerini geliştirirken sosyalleşmenin de keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi\'nden dekoratif el sanatları kursu
27.12.2023 - 13:40,  Güncelleme: 13:43
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Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen dekoratif el sanatları kursuna katılan kadınlar, el emeği ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde düzenlenen dekoratif el sanatları kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde düzenlenen dekoratif el sanatları kursuna katılan kadınlar, birçok teknik ile hediyelik eşya yapmayı öğreniyor. Kadınlar, kurs ortamında el becerilerini geliştirirken sosyalleşmenin de keyfini yaşıyor. Verimli ve keyifli biçimde vakit geçirdiklerini belirten kadınlar, emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyor.

Kurslara katılan kadınlardan Hatice Dinler, "1 buçuk ay oldu başlayalı. Keçe işleri yapıyoruz, kapı süsleri yapıyoruz. Evde oturmaktan çok iyi, çok mutluyum. Diğer kurslara da katılıyorum. Tepebaşı Belediyesi'ni çok beğeniyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da başarılar diliyorum" dedi.

Nurcan Güven, "Buraya gelmekten çok mutluyum. Ortaya çok güzel şeyler çıkartıyoruz. Burada daha bir sosyalleştik. Belde Evleri çok güzel, çok memnunuz. Burayı herkese öneririm. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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