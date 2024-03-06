Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği kültür turlarıyla Eskişehirli kadınlar Çanakkale'yi gezdi

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Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği kültür turları kapsamında Eskişehirli kadınlar, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yarımadayı görme fırsatı buldu. Tarihi topraklarda duygu dolu anlar yaşayan Eskişehirli kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'ne ve Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yüzlerce Eskişehirli kadının katılımı ile gerçekleşen programda Tepebaşı kafilesi, Çanakkale'yi ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezdi. nde gezerek Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgiler aldı.

BAŞKAN ATAÇ: "DÜNYADA EŞİ OLMAYAN KUTSAL TOPRAKLARDAYIZ"

Şehitler Abidesi'nin önünde Eskişehirlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kutsal topraklara hoş geldiniz. Bugün ilk defa gelenler için söylüyorum, belki dünyada eşi olmayan kutsal topraklardayız. Buradaki destan öyle böyle vazgeçilecek veya umursanmayacak bir destan değildir. Atatürk, dünyanın en önemli liderlerinden bir tanesi. Burada yaklaşık 250 bin kişi şehit oldu. 2 kurşunun birbirine vurması 600 milyonda bir ihtimal. Burada binlerce birbirini vurmuş kurşun var. Yani düşünün, nasıl bir savaş, nasıl kazanılmış bir savaş? Işıklar içinde yatsınlar, böyle bir destan ile ülkemiz kurtuldu. Bir yazarın da dediği gibi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun" diye konuştu.