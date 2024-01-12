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Tepebaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yılda yaklaşık 53 bin porsiyon yemek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine servis ediliyor. 2023 yılında ise her gün 104 hanede yaşayan 145 kişiye sıcak yemek servisi ulaştırıldı. Ayrıca, Tepebaşı Belediyesi tarafından yıl boyunca 52 bin 925 kişilik yemek hizmeti sağlanırken, 3 bin haneye de gıda paketi yardımı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi\'nden ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti
12.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:38
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Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yılda yaklaşık 53 bin porsiyon yemek ihtiyaç sahibi vatandaşların evine servis ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi, Başkan Ahmet Ataç önderliğinde Nihal-İsmail Akçura Aşevi ile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. 2023 yılında ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere her gün 104 hanede yaşayan 145 kişiye sıcak yemek servisi ulaştırıldı. Tepebaşı Belediyesi tarafından yıl boyunca 52 bin 925 kişilik yemek hizmeti sağlanırken, ayrıca 3 bin haneye gıda paketi yardımı yapıldı. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için hane bazlı gelirde kişi başı asgari ücretin 4'te 1 oranının altında olması ve üzerlerinde kayıtlı mal varlığı bulunmaması şartı aranıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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