Tepebaşı Belediyesi\'nden kadınlara çini kursu

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinde düzenlenen kursa katılan kadınlar, çini sanatını öğreniyorlar.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği kurslar ile kent sakini kadınlara farklı branşlarda eğitimler sunmaya devam ediyor.

Belde Evlerinde düzenlenen çini kursu, Eskişehirli kadınların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Hedef Batıkent Belde Evi'nde geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan çini sanatına katkı sağlamak için açılan kursa katılan kadınlar, renkli fırçalarıyla seramik üzerine yaptıkları motiflerle takdir topluyor. Belde Evleri'ndeki kurslara katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.