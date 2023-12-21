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Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara çini kursu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara çini kursu

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinde düzenlenen kursa katılan kadınlar, çini sanatını öğreniyorlar. Belde Evlerinde düzenlenen çini kursuna yoğun ilgi gösteren kadınlar, renkli fırçalarıyla seramik üzerine motifler yaparak takdir topluyor. Kurslara katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi\'nden kadınlara çini kursu
21.12.2023 - 15:46,
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Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinde düzenlenen kursa katılan kadınlar, çini sanatını öğreniyorlar.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği kurslar ile kent sakini kadınlara farklı branşlarda eğitimler sunmaya devam ediyor.

Belde Evlerinde düzenlenen çini kursu, Eskişehirli kadınların yoğun ilgisi ile devam ediyor.  Hedef Batıkent Belde Evi'nde geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan çini sanatına katkı sağlamak için açılan kursa katılan kadınlar, renkli fırçalarıyla seramik üzerine yaptıkları motiflerle takdir topluyor. Belde Evleri'ndeki kurslara katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Kaynak: ANKA
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