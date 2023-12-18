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Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara takı tasarım kursu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara takı tasarım kursu

Tepebaşı Belediyesi, Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde düzenlediği takı tasarım kursuyla kadınlara farklı tekniklerle takı yapma imkanı sunuyor. Kadınlar, kurs sayesinde sosyalleşirken aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi\'nden kadınlara takı tasarım kursu
18.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:17
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Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde düzenlediği takı tasarım kursuna katılan kadınlar, farklı tekniklerle birbirinden güzel takılar yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği kurslar ile kent sakini kadınlara farklı branşlarda eğitimler sunmaya devam ediyor.

Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde düzenlenen takı tasarım kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Nasuh Akar Deneyimli Kafe'de düzenlenen takı tasarım kursuna katılan kadınlar, farklı tekniklerle birbirinden güzel kolye, yüzük, bileklik, küpe gibi takılar yapıyor. Birbirinden güzel takılar ortaya çıkaran kadınlar, aynı zamanda hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Kursiyerler, eğitimlerden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

-Gamze Karatay: "Çok memnunuz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bilmediğim figürleri öğreniyoruz. Bizim için güzel bir aktivite. Arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz."

-Sevinç Karataş: "Burası çok güzel ve rahatlatıcı. Ortam çok güzel. Her şeyi öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Bizim için sosyal aktivite oluyor. Kadınlar da evde durmasınlar gelsinler."

-Nurten Aras: "Gereken her şeyi yapıyoruz. Bileklik, nazar boncuğu yapıyoruz. Hocamız tüm teknikleri öğretiyor. Bizim için çok güzel. Stres atıyoruz, çok zevkli."

Kaynak: İHA
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