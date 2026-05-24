Tepebaşı Belediyesi'nden Keskin Mahallesi'ndeki Taşınmaz İçin "Ruhsatsız Yapı" İddialarına Yalanlama

24.05.2026 12:23  Güncelleme: 13:47
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, tutuklanan Özel Kalem Müdürü Ö.E.'ye ait taşınmazla ilgili 'ruhsatsız ve izinsiz yapı' iddialarını yalanladı. Belediye, tüm izin süreçlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü açıkladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, belediye çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Ö.E.'ye ait Keskin Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili "ruhsatsız ve izinsiz yapı" iddialarını yalanladı. Belediye, tüm izin süreçlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi, belediye çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Ö.E.'ye ait Keskin Mahallesi'nde bulunan taşınmaza ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Ruhsatsız ve izinsiz yapı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu taşınmaz, tapuda tarla vasfında kayıtlıdır. Tarım arazileri üzerinde yapılacak tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarla ilgili izin süreçleri, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında Valiliklere bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu taşınmazda konutun bulunduğu arsa tarla vasfında olup, yapılmak istenen bağ evi ile ilgili Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca gerekli izinlerin alınması maksadı ile farklı tarihlerde ilgili kurumlara başvuruları gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, başvurular sonucunda, Eskişehir Valiliği'nin 30 Mayıs 2019 tarihli yazısıyla yapı yapılmasına ve arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verildiği belirtilerek, yapı yapma izni ile birlikte arazinin tamamının tarım dışı amaçlı kullanılmasının önünün açıldığı ifade edildi.

Tarım dışı kullanım izni verilen alanlarla ilgili işlemlerin ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi tarafından yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra yapı ruhsatı için yapılan başvurular ve projede istenen değişikliklerle ilgili süreçte de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirilmiş, 30.05.2019 tarihli yazı kapsamında konut amaçlı tarım dışı amaçlı arazi kullanım izni verilmiştir."

Bu çerçevede, söz konusu tarım dışında çıkan arsa üzerinde yapılan konut yapısı ve veranda alanları ile açık havuz düzenlemesi tüm bu yazışmaların neticesinde ilgili mevzuatlar kapsamında değerlendirilerek farklı tarihlerde gerekli izin süreçleri tamamlanmıştır.

Kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olan ruhsatsız ve izinsiz yapıların yapıldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla kamuoyuna yansıtılan 'ruhsatsız ve izinsiz yapı yapıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Belediyemiz tarafından yasal zorunluluklar yerine getirilmeden herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmemiştir. Ayrıca süreç içinde geçmişte imara aykırı olduğu tespit edilen yapılarla ilgili de mevzuat gereği cezai işlemler uygulanmış, aykırı bölümlerin kaldırılması sağlanmıştır."

Kaynak: ANKA

