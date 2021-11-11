Üye Girişi
Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında

11.11.2021 17:16
Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin en sevilen hizmetlerinden biri olan Belde Evleri, 20 yıldır dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin de merkezi olmaya devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin en sevilen hizmetlerinden biri olan Belde Evleri, 20 yıldır dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin de merkezi olmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da " Türkiye'ye örnek olan Belde Evleri'nin 20'nci yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor. Sayıları 14 Deneyimli Kafe ile birlikte 38'e ulaşan Belde Evleri'nde; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor, müzik gibi kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri'nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta kurs düzenlenirken bu kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan insanı bir araya getiren, paylaşma ve yardımlaşma mutluluğunun yaşandığı Belde Evleri'ne 20 yıldır en çok Eskişehirli kadınlar sahip çıkıyor.

"Merkeze değil, herkese hizmet"

Belde Evleri'nin 20'nci yılını kutlayan Başkan Ataç da yaptığı değerlendirmede, "Belde Evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu rakam Deneyimli Kafelerimiz ile birlikte 38'e ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde de açtık, çok sevildi. Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde Evleri, her mahalleden insanımızın talep ettiği bir hizmet haline geldi. Biz de zamanla sayılarını daha da artırmayı ve daha çok vatandaşımıza Belde Evi sıcaklığını ulaştırmayı hedefledik. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem spor yaparak sağlıklı şekilde vakit geçiriyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu, farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor. Örnek olması da vatandaşlarımızın memnuniyeti ile birlikte bizleri gururlandırıyor. Belde Evlerimiz ile birlikte, Tepebaşı halkının daha yaygın biçimde hizmet alması adına çalışmalarımız aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmete sunulan Belde Evleri ile Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanan Eskişehirliler de Başkan Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında
Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında
Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında
Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor 17:40 Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş 17:26 Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak 16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor

Son Dakika Haberleri
18:12 BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı
18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi
17:50 Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor
17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek
17:25 Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş
17:05 Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı         
18:12
Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor         
17:51
Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek         
17:31
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.         
16:46
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım         
16:31
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 18:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement