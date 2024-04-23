Tepebaşı Belediyesi'nin Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri 23 Nisan'ı Kutladı

Tepebaşı Belediyesi\'nin Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri 23 Nisan\'ı Kutladı

Tepebaşı Belediyesi'nin 6 farklı noktada hizmet veren erken çocukluk eğitim merkezleri bünyesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Çocuklar, marşlar, şarkılar ve gösterilerle bayramı kutladı.

23.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Tepebaşı Belediyesi'nin 6 farklı noktada hizmet veren erken çocukluk eğitim merkezleri bünyesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği erken çocukluk eğitim merkezleri, çocukların çok sevdiği mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da belediyenin 6 kreşinde eğitim alan çocuklar, birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirdi. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar bayramı coşkuyla yaşarken Uluönder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini de dile getirdi. İsmail Hakkı Tonguç, Aşağı Söğütönü, Yarbay Hüseyin Vecihi, Sabiha Gökçen, Hüsniye-Recep Uçkan ve Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinde marşlar ve şarkılar söylendi. Çocuklar ayrıca hazırladıkları gösterilerle de 23 Nisan'ı kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika
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