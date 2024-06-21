Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi yoğun ilgi görüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Tarih Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi çerçevesinde hazırlanan kitap serisi kent halkından yoğun ilgi görüyor. Proje, Eskişehir'in milli mücadele dönemine ışık tutuyor ve sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşuyor.

21.06.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin Tarih Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi çerçevesinde hazırlanan kitap serisi kent halkından yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ve milli olayların önemi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi de Eskişehir'in milli mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan ve milli mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

5 kitaptan oluşan seri derin araştırmaları kapsıyor

Eskişehir'de İşgal ve Direniş, Eskişehir'in Kurtuluşu, Milli Mücadelede Eskişehir'de Sol, Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir'i ve Milli Mücadele ve Eskişehir adlı kitaplardan oluşan '100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' serisi 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in milli mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor. Sadece yerli değil, Yunan arşivinden de belgelerin ışığında hazırlanan kitaplar objektif şekilde tarihi olayların akışını okuyuculara aktarıyor. Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne uluşabiliyor.

Sergi kent halkından ilgi görüyor

Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadeleleri Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Eskişehirli vatanseverlerin milli mücadele ile bütünleşmesini aktarıldığı sergi, 1 yıl boyunca ziyaretçilere açık kalacak. 7'den 70'e kent halkı da sergiyi ziyaret ederek Eskişehir tarihine duyduğu merakı gideriyor.

Belgesel ile tarihe not düşülüyor

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkat çeken belgesel de Milli Mücadele'de Eskişehir'in öyküsünü anlatıyor. Hazırlanan belgesel, görsel olarak Milli Mücadele yıllarının tarih severlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube sayfasından izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kültür, Belgesel, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 12:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement