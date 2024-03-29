Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde düzenlediği iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde düzenlediği iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi\'nin Uluönder Mahallesi\'nde düzenlediği iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde kurduğu iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi. Eskişehirlilerin Ramazan ayını kutlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'Aynı sofrayı paylaştıkça iftar bereketi artıyor. Şehrimizin birlik ve beraberliği de artarak devam edecek' dedi.

29.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde kurduğu iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi. Eskişehirlilerin Ramazan ayını kutlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Aynı sofrayı paylaştıkça iftar bereketi artıyor. Şehrimizin birlik ve beraberliği de artarak devam edecek" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarları vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşmeye devam ediyor.

Uluönder Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar etkinliğine de Eskişehirlilerin katılımı büyük oldu. Mahallede 6 bin 500 vatandaş aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşarken, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte programa katıldı.

Uluönder sakinleri ile tek tek selamlaşan Başkan Ataç, vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Kentteki birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Başkan Ataç, "Mahalle iftarlarımız yoğun katılım ile devam ediyor. Bu yıl da on binlerce Eskişehirli ile aynı sofrada buluşuyoruz. Bu bizim için çok kıymetli çünkü bu tür etkinlikler ilişkilerimizi sağlamlaştırıyor. Aynı sofrayı paylaştıkça iftar bereketi artıyor. Şehrimizin birlik ve beraberliği de artarak devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde düzenlediği iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde düzenlediği iftar sofralarında 6 bin 500 vatandaş bir araya geldi - Son Dakika
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