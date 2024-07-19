Tepebaşı Belediyesi \'Satın Alma Sahiplen\' Şenliğiyle Can Dostları Sıcak Yuvalarına Kavuşturdu

Yerel

Tepebaşı Belediyesi tarafından "Can dostumuza yuva olur musunuz?" sloganıyla gerçekleştirilen 'Satın Alma Sahiplen' şenliğinde sahiplendirilen can dostlar sıcak yuvalarına teslim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "Düzenlenen etkinliğe katılarak can dostlarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak 'Kısırlaştır, aşılat yerinde yaşat' anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile örnek olmaya devam ediyor.

Bu alanda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Tepebaşı Belediyesi, Can Dostum Projesi kapsamında 13 Temmuz Cumartesi günü Atila Özer Karikatürlü Ev yanında düzenlenen "Satın Alma Sahiplen" adlı şenlik yoğun katılımla gerçekleşmişti. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi ve bakımları tamamlanan sahiplendirilmeye uygun yaklaşık 50 hayvandan 8'i köpek, 15'i de kedi olmak üzere toplam 23 hayvan alana getirilerek vatandaşlarla buluşturulmuştu. Gerekli incelemelerden sonra sahiplenilen 12 can dostun işlemleri tamamlanarak sıcak yuvalarına teslim edildi.

"Para vererek almak yerine sahiplenilmesini isterim"

Etkinliğe getirilen engelli yavru kedilerden birini sahiplenen Semra Acar, "Ben ilk gördüğümde çok beğendim, içim ısındı. Bir kedim hayatını kaybetti. Ben tekrar sorumluluk sahibi olmak istedim. Yavru olduğu için de ben büyütmek istedim. Mutluyum. Ben herkesin dışarıdan para vererek almak yerine sahiplenmesini isterim. Çevreme de bunu öneriyorum. Bir sürü çok güzel cins hayvanlar var, onlara yuva olmalarını isterim. Tepebaşı Belediyesi'nin de böyle bir etkinlik yapması çok hoşuma gitti. Barınağa gidemeyenler oluyor. Hayvanları merkeze getirmeleri onların yuva bulabilmeleri için imkan sağlamaları çok güzel" dedi.

"Kedi ve köpekleri çok seviyorum"

Şenlikte gördüğü köpeği sahiplenen Figen Köseler kendisinin yerel hayvan koruma görevlisi olduğunu belirterek "Kedi ve köpekleri çok seviyorum. Çok mutluyum. Eve gelmesi çok güzel. Onların evde varlığı bize farklı bir enerji veriyor. Ben aynı zamanda sokak hayvanlarını da besliyorum. Ben bütün vatandaşlara barınaklardan almasını öneriyorum. Ben de sürekli barınaklardayım. Tepebaşı Belediyesi ile de iletişimimiz güzel" diye konuştu.

"Bir canı sahiplenmek çok güzel"

'Leo' ismini verdikleri yavru köpeği sahiplenen Damla Yalçın, "Çok mutluyuz. En azından bir yuva olduk. Bir canı sahiplenmek çok güzel bir duygu, herkese de tavsiye ederim. Tepebaşı Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim, çok güzel ilgilendiler" ifadelerini kullandı. Nidan Yalçın, "Ben Leo'yu çok sevdim. Adı artık Leo. Çok duygusal hissediyorum" dedi.

"Onların da yaşamaya hakkı var"

Yavru kedilerden birine sıcak yuva olan Hatice Kılıç, "Böyle ince bir duygu yaşattığınız için teşekkür ederiz. Doğada canlıların hepsi birbirini tamamlıyor. Herkesin belli bir görevi var. Doğanın dengesi için herkesin yaşam hakkı var. Konuşuyoruz, dilimiz var diye diğer canlıları öldürmeye hakkımız yok. Yanlış şeyler yapılıyor. Doğru yetiştirdiğimizde insandan daha sadık. Tepebaşı gerçekten yaşanılacak bir kent. Ahmet Ataç başkanımız da halkın yanında, doğada ben de varım diyen canlıların yanında. Çok güzel bir bakım sağlanıyor. Onların da yaşamaya hakkı var" dedi.

"Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "1999'da göreve geldiğimde, Tepebaşı Belediyesi'nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Biz de süratle bu kadro için alım yapmıştık. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerekir. Şehir hayatında en büyük sıkıntıyı yerel yönetimler yaşıyor. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. 2009 yılında hizmete açılan Doğal Yaşam Merkezi'nde bugüne 13 bin 241 sokak hayvanını sahiplendirilirken 22 bin 636 sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve 35 bin 637 sokak hayvanının da tedavisi yapıldı. Düzenlenen etkinliğe katılarak can dostlarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak 'Kısırlaştır, aşılat yerinde yaşat' anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokaktaki canlar için hep birlikte yapacağımız çok iş var, biz Tepebaşı'nda imkanlarımızın çok üstünde işler başardık. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliği ile sokak hayvanlarının sayısı kontrol altına alınabilir. Uyutmak çözüm değil, hep birlikte kurtaralım" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR