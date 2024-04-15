Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği çiçekleri ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanıyor

Yerel

Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği çiçekleri, ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanmaya devam ediyor. Dört mevsim üretimin devam ettiği seralarda yetişen yıllık ortalama 148 bin çiçek, Tepebaşı'nın park, bahçe ve refüjlerini süslüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde yıllık ortalama 148 bin çiçek üretiyor. Dört mevsim üretimin devam ettiği serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlarile Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanıyor.

Bu üretimlerin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimleri için yapılan işlemler dahilinde saksı değişimi, budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.