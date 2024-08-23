Tepebaşı Belediyesi TAK ekibine yeni gönüllüler katıldı

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Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibine katılan yeni gönüllüler ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibine yeni gönüllüler katılıyor. Ekibe katılan yeni gönüllülerle Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, doğal afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlerden ve verilecek eğitimlerin öneminden bahsetti. Ardından TAK Ekibi Eğitim Koordinatörü Zuhal Çelik ise önümüzdeki dönem verilecek eğitimlerden söz etti. TAK ekibinin sayısı, bünyesine katılan 21 yeni gönüllü ile 41'e ulaştı. - ESKİŞEHİR