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Tepebaşı Belediyesi Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 'Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor' etkinliğinde, sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı. Etkinlikte, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik çalışmaları takdirle karşılandı ve öğrencilerin sunumları gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor
07.01.2024 - 12:44,
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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor' etkinliğinde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekildi.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilirlik alanında örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile 'Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor' etkinliği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilirlik çalışmaları için Tepebaşı Belediyesi'ne bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum"

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, etkinliğin açılış konuşmasında, "Bu etkinliği çok kıymetli buluyorum. Bu süreç içerisinde en çok öğrendiğimiz şey yapmanın ne kadar zor, yıkmanın ne kadar kolay olduğu. Erozyon kötüdür denilir. Doğal erozyon çok gereklidir ve çok önemlidir. Doğanın kendini yenilemesinin nedeni erozyondur. Ama işin içine insan girdiği zaman erozyon tehlikeye dönüşüyor. İnsan faaliyetleri, araçlar bu sistemi değiştiriyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları için Tepebaşı Belediyesi'ne bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum" dedi.

"Tepebaşı Belediyesi parmakla gösterilen bir belediye"

Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökçe Yüksek ise, "İşin içinde öğrenci olduğunda her şey güzel. Tepebaşı Belediyesi bizim için çok kıymetli. Sürdürülebilir şehirler konusunda ülkede gördüğümüz parmakla gösterilen belediyelerden biri. Ne zaman ihtiyaç duysak hep iş birliği içinde oldu. Öğrencilerimiz 1 aydır çalışıyorlar. Sunumlarını hazırladılar ve sunacaklar. Tepebaşı Belediyesi de paydaş oldu. Bu iş birliklerine devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kendinizi geliştirdiğiniz sürece başarılı olacaksınız"

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ise, "Gençlerin sürdürülebilirlikle ilgilenmesi çok önemli. Mesleğiniz ne olursa olsun farklı dallarla ilgilenmeniz gerekiyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Turist rehberliğinde kendinizi geliştirdiğiniz sürece başarılı olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ile ilgili videolar izlendi

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin fotoğraflardan oluşan Eskişehir ve sürdürülebilirlik konusunda video gösterimi ve Eko-Okullar'a kayıtlı öğrenciler ile sürdürülebilirlik hakkında yaptıkları röportajlar izlendi. Park Dedeman Otel'den İpek Sıla Sobacıoğlu da sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdi

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından turizm fakültelerinde 17'nci Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yapılan genel bilgilendirmeler ve atölyeler sonucu öğrenciler, kentin sürdürülebilirliğini konu alan çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmalarını da sundu.

Etkinlik, öğrencilere katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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