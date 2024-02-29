Tepebaşı Belediyesi, Uçkan ailesinin destekleriyle yeni bir eğitim merkezi açtı

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Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların desteklerini Eskişehir'e kazanım olarak sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Uçkan ailesinin destekleriyle yapımı tamamlanan Hüsniye-Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi'nin açılışında konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınımız, her şeyimiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin iş birliği ile kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Uçkan ailesinin destekleriyle yapımı tamamlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Hüsniye Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Merkezin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İlker, merkezin yapımında desteklerini esirgemeyen Özcan Uçkan, Erkan Uçkan, Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TEPEBAŞI'NIN SOSYAL HAYATINA OLUMLU KATKI SAĞLAR"

Merkezin açılışında konuşan Özcan Uçkan, "Bir vasiyeti yerine getirmiş olmaktan dolayı aile olarak gerçekten mutluyuz. Bu imkanı bize sağlayan Tepebaşı'nın değerli Başkanı Ahmet Ataç kardeşime ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ahmet Başkanı bu mevkiiyle gördük, sevdik ve sevmeye de devam edeceğiz. Bu kreş umarım, Tepebaşı'nın sosyal hayatına olumlu katkılarda bulunur. Bu vesileyle hayrımızın hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÇAĞDAŞ EĞİTİMİ ALABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Ataç ise mahallelilere şöyle seslendi:

"Bu mahallede 1999'dan beri çok zor ama güzel günlerimiz geçti. Hatırlarsanız mahallemizde bir karış altyapı, bir karış üst yapı yoktu. Bakın biz burada iyi şeyler yapmasaydık bu kadar insan toplanır mıydı? Mümkün değil. Yemin ediyorum 10 kişi gelmezdi. Sizlerle gurur duyuyorum. Yani bunları beraber haber yaptık. Tabii şehirler geliştikçe ihtiyaçlar bitmiyor. Mahallemizde de bir takım ihtiyaçların yokluğunu tespit ettikçe belediye olarak bize düşen görevleri yapmaya devam ettik. Esasında kreşler devlete de aittir. Ama hatta bir tebliğde tasarruf yasaklarında kreş yapmak yasaktır diye bir karar da çıkarttılar. Ama biz onları dinlemedik, kreş açmaya devam ediyoruz. Son yaptığımız kreş de Fevzi Çakmak Mahallemizde. Çünkü burada çok ciddi bir ihtiyaçtı. Burada çalışan annelerimizin çocuklarını güvenle bırakacağı yerlere ihtiyacı vardı. Onu da belediyemiz bu şekilde sağladı. Tabii bu kreşi yaparken çalışma arkadaşımız Erkan Uçkan, Özcan abinin kardeşi, sevgili hocam birlikte belediyede çalışıyoruz. O dedi ki bunu dedi bizim ailemiz adına yapalım, ailemizin ismini verelim. Olur mu dedi. Tabii ki olur dedim. Önemli olan buraların yeni tesislere ihtiyacı var. Çocuklarımız çok önemli. Bizim geleceğimiz, yarınımız, her şeyimiz. Onların doğru eğitim alabilmesi, çağdaş eğitimi alabilmesi en önemli şey. Bizim 3 yaş, 4 yaş grupları daha kimsenin fark etmediği dönemlerde 2010 yılında biz bu eğitimlere başladık. Eğitimlerimizi 21 farklı yerlerde devam ettiriyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu 3 yaş eğitiminde Türkiye'nin oranı yüzde 20.5, Tepebaşı bölgesinin oranı yüzde 30. Yani yüzde 10'luk bir fazlalıkla bu işi de en iyi şekilde yapıyoruz. Çünkü bizim kreşlerimizde Milli Eğitim Bakanlığının gösterdiği mevzuata göre her şeyiyle yerli yerinde devam ediyor."

MAHALLELİYE İMAR MÜJDESİ

Mahallede farklı hizmetlerin de olacağını belirten Başkan Ataç, bir de müjde verdi. Başkan Ataç, "Fevzi Çakmak Mahallemizin imar sorununu da halletmek üzereyiz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayşe Hanım'la ilk konuştuğum şey bu imar durumlarıydı. Ayşe başkanla imar konusunda çalışacağız, inşallah çözeceğiz" dedi.

BELDE EVİ VE DENEYİMLİ KAFE İÇİN YENİ BİNA

İlki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan Belde Evi için yeni hizmet binasının inşaatına da başlandığını belirten Başkan Ataç, "Eskişehir'de 2001 yılında Belde Evi konusundaki ilk düşüncemiz Fevzi Çakmak'la başladı. O dönemde Türkiye'de Belde Evi diye bir şey yoktu. Bugün farklı isimlerle birçok belediye uygulamalarını yapıyor. Ama bizim o Belde Evlerimiz o kadar güzel ki bu mahallelere farklı bir canlılık getirdi. Şimdi açacağımız tesisimizin içinde Belde Evimiz, Deneyimli Kafemiz ve muhtarlık binamız olacak. 120 kursiyeri alabilecek büyüklükte 7 derslik olacak. 435 metrekare bir alan olacaktır. İnşallah bunların açılışını hep beraber yapacağız" diye konuştu.