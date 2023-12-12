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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan jimnastik salonu, çocukların yoğun ilgisini görüyor. 4-9 yaş arası 355 öğrenci, yeni dönem eğitimleri kapsamında 13 grup halinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri\'nde Jimnastik Kursları
12.12.2023 - 19:24,
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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan jimnastik salonu, güz dönemi kursları kapsamında çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen kurslar tüm hızıyla sürüyor.

Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 355 öğrenci 13 grup halinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları - Son Dakika
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