Tepebaşı Belediyesi Zafer Bayramı\'nı konserlerle kutluyor

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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen konser programlarıyla Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı coşkuyla kutlanıyor.

6 farklı mahallede 6 farklı sanatçı ile iki gün sürecek konser programının ilk gününde Eskişehirliler doyasıya eğlendi. Tepebaşı Belediyesi, özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ile kent halkını buluşturmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 2 gün sürecek konser programın ilk gününde Fevzi Çakmak Belde Evi yanında bulunan amfi alanında Şebnem Sezer, Çamlıca Deneyimli Kafe'nin üstündeki alanda Gözde Öksüz, Uluönder Belde Evi'nin yanındaki amfi alanında ise İlayda Çepni sahne alarak Eskişehirlilere coşku dolu anlar yaşattı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konser alanlarını dolduran 7'den 77'ye tüm mahalle sakinleri ile birlikte sanatçıların seslendirdiği şarkı ve marşlara eşlik etti.

"Türkiye için çalışıyoruz"

Konser programlarında konuşan Başkan Ataç, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' komutuyla başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde de milletçe aynı coşku ve heyecanı paylaşıyor, Ata'mıza olan sevgi ve özlemi hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Bizler de 30 Ağustos ruhunu yaşatarak, ülkemizi ve kentimizi daha da ileriye götürmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün açtığı bu yolda, Ata'mızın ilke ve hedeflerinden sapmadan, gençlerimizin gelecek adına umutlu olması için çalışıyoruz. Kadınlarımızın yüzünün güldüğü, Eskişehirlilerin mutlu ve huzurla yaşadığı, çağdaş, aydınlık, özgür, demokratik bir Türkiye için çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. Konser programlarına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. - ESKİŞEHİR