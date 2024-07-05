Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Branşında Başarılarını Kutladı

Yerel

Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünde tekvando branşında Türkiye 5'incisi, il ve ilçe müsabakalarında çeşitli dallarda 1. 2. ve 3'üncü olan sporcular, Tepebaşı Belediyesi Meclisine konuk oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde spora başlayan ve lisanslı sporcu olarak Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünde Tekvando branşında ter döken sporcular elde ettikleri başarılar ile adından söz ettiriyor. Yunus Emre Spor Kompleksinde tekvando branşında eğitim alarak Türkiye genelinde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcular, Tepebaşı Belediyesi temmuz ayı son toplantısında Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Başkan Ataç, "Hepinizi tek tek kutluyorum. Bizim için önemli olan gençlerimizi, çocuklarımızı bu günlere getirebilmek. 1999 yılında seçildiğimde bırakın tesisi bir tane bile toprak saha yoktu. Bugün tesislerimizde çocuklarımızı spora alıştırıyoruz ve onları kazanıyoruz. Bu tür müsabakalarda da bizleri temsil ediyorlar. Bu gurur verici bir şey. Kendilerini tebrik ediyor, yanaklarından öpüyorum" dedi.

Yunus Emre Spor Kompleksi Sorumlusu Suat Aslanboğa'da 2017 yılında Şirintepe Mahallesi'nde faaliyete geçen Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından sporculara hediyeleri takdim edildi. Recep İlke Demirer Küçükler Kategorisi ve 36 kg kategorisinde il 1'incisi, Demir Bozkurt Küçükler Kategorisi 30 kg kategorisinde 1'incisi, Doruk Ömeroğlu 45 kg Minik Erkek il 1'incisi, Mert Taha Akadam 33 kg Minik Erkekler müsabakasında il 3'üncüsü, Minik Erkekler Poomse il 3'üncüsü, Zeynep Tandoğan Yıldız Kızlar il 3'üncüsü, Defne Yaz Poomse kategorisinde il 3'üncüsü, 33kg Bayanlar kategorisinde il 3'üncüsü ve Cerem Karsak Poomse kategorisinde Türkiye 5'incisi oldu. - ESKİŞEHİR