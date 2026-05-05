Tepebaşı İlçe Müftülüğü Uluzafer Camii ÇEDES etkinliği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) kapsamında, Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu ile Cemal Mümtaz Sosyal bilimler Lisesi öğrencileri Uluzafer Camii'nde misafir edildi.

Programa ÇEDES milli eğitim ve müftülük temsilcileri, manevi danışmanlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin cami kültürünü tanımaları ve manevi değerlerle bağ kurmalarının önemi vurgulandı. Uluzafer Camii içerisinde öğrencilere caminin bölümleri hakkında bilgi verilip merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. Program, yapılan ikramlarla sona erdi. - ESKİŞEHİR