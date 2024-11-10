Tepebaşı\'nda Atatürk\'ü Anma Töreni Düzenlendi

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Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen 10 Kasım töreninde, belediye personeli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 86'ncı ölüm yıl dönümünde anarak heykeli önüne karanfiller bıraktı.

Tepebaşı Belediyesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Valilik törenlerinde yer aldığı için katılamazken, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri ve Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma ekibi katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılar, Ulu Önder'in heykeline karanfiller bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR