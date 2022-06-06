Tepebaşı'nda 'Bir Haziran Akşamı Konseri'

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu tarafından düzenlenen Bir Haziran Akşamı Konseri, Eskişehirli müzikseverlerin beğenisini topladı.

Tepebaşı Belediyesi TSM Gençlik Korosu, düzenlenen konser programları ile Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.

İdil Çeliker'in şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, bu kez 'Bir Haziran Akşamı Konseri' ile müzikseverler ile buluştu. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde birbirinden güzel eserleri başarı ile seslendiren koroya, Eskişehirliler de eşlik etti.

Konser sonunda Çeliker ve TSM Gençlik Korosu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.