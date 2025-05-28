Tepebaşı\'nda Erken Çocukluk Eğitim Merkezi Kayıtları Belirlendi

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanan minikler belli oldu.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için hayata geçirdiği erken çocukluk eğitim merkezleri projesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde merkezlerden faydalanabilecek çocukların isimleri noter huzurunda yapılan kura çekilişleri ile belirlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen çekiliş, Eskişehir 1. Noterliği yetkilileri yönetiminde gerçekleşti. Kura çekilişine Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da katıldı. Hüsniye Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için 11 başvurudan 7'si, Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için 58 başvurudan 15'i, Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için 18 başvurudan 9'u, Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için 38 başvurudan 10'u; yapılan kura çekimi neticesinde merkezlerden hizmet almaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR