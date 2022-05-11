Tepebaşı'nda Özel Bireylerden "Geçiş" Sergisi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Özel Bireylerden "Geçiş" Sergisi

11.05.2022 15:33
Tepebaşı'nda Özel Bireylerden "Geçiş" Sergisi

Tepebaşı Belediyesi’nin merkezlerinde çalışmalarını sürdüren özel gereksinimli bireylerin hazırladığı “Geçiş” isimli sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Ahmet Ataç, “Özel çocuklarımız ile yaptığımız tüm çalışmalarımız Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor” dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin merkezlerinde çalışmalarını sürdüren özel gereksinimli bireylerin hazırladığı "Geçiş" isimli sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Özel çocuklarımız ile yaptığımız tüm çalışmalarımız Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden özel gereksinimli bireyler, "Geçiş" adlı sergi ile Eskişehirliler ile buluştu.

Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Melih Savaş Yaşam Köyü Hobi Atölyesi ve Gökkuşağı Kafe merkezlerinde özel bireylerin ellerinden çıkan çok sayıda eser, Engelliler Haftası dolayısıyla açılan sergide beğeniye sunuldu. Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen açılışa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Özel çocuklarımız her alanda olduğu gibi sanat adına da güzel şeyler yapıyorlar, çok aşikar. Hem Gökkuşağı Kafe'de hem Engelliler Montaj Atölyesi'nde çocuklarımız son derece başarılı. Türkiye'ye örnek işler yapıyorlar. Bizler de hem onlar adına hem ailelerimiz adına çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü özel yavrularımız ile beraber olmak son derece güzel. Çocuklarımızı topluma katmak, onların birey olmasını sağlamak son derece önemli.  Özel çocuklarımız ile yaptığımız tüm çalışmalarımız Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Her birini tek tek kutluyorum. Ellerine, yüreklerine sağlık" dedi.

Geçiş sergisi, 14 Mayıs 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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