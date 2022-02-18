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Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesini hayata geçiriyor - Son Dakika

Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesini hayata geçiriyor

18.02.2022 13:24
Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesini hayata geçiriyor

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ni hayata geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ni hayata geçiriyor.

Küresel Amaçlar çerçevesinde başlatılan yeni projelerden biri olan Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi, işletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlıyor. Proje kapsamında en hızlı gelişen sektörlerden biri olarak ekonomiye ciddi katkılar sağlayan fakat aynı zamanda tüketimin en çok yapıldığı oteller, öncelikli işletme olarak ele alınıyor. Sürdürülebilir İşletmeler Projesinde; otellerin sürdürülebilirlik yolculuklarında, politikalarını ve yönetim planlarını iş stratejilerine, işletme süreçlerine ve kalite standartlarına entegre etmesi bekleniyor.

Proje kapsamında öncelikle sürdürülebilir otelcilik ile ilgili paydaşlarla birlikte bilgilendirme toplantıları yapılırken, sonrasında Kriter Belirleme Çalıştayı gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen ve 3 gün süren atölye çalışmasına birçok kurum ve kuruluşlardan katılımcılar katıldı. Gerçekleştirilen çalıştay sonrasında sürdürülebilir otel kriterleri; çevre yönetimi, satın alma - pazarlama, yönetim - kurumsal kapasite, sosyal sorumluluk olmak üzere 4 ana konu etrafında düzenlendi.

Sürdürülebilir İşletmeler Projesi kapsamında ele alınan "Otelcilik Modeli" çalışmasının işletmeler açısından ilk aşamasını oluşturuyor. Şehirde sürdürülebilirliğin oluşmasına katkı sağlayacak olan projenin, otellerin ardından diğer işletmeler için de kriter oluşturmak amacıyla yapılacak çalıştaylar ile devam edeceği bildirildi.

Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası

İşletmelerini sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde dönüştürmek isteyen oteller, belirlenen kriterlere göre uyum sağlayarak Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikasını almaya hak kazanacak. Sertifika çerçevesinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilir faaliyetleri aracılığıyla işletmelerine ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayacak olan oteller, kurumsal itibarlarını artırmanın yanı sıra şehrin sürdürülebilirliğine de katkı sağlamış olacak. Sürdürülebilirlik kriterlerine bronz, gold ve platin olmak üzere 3 aşamada uyum sağlayan otellerin gelişimleri senede bir kere yapacakları raporlamaya göre değerlendirilecek. - ESKİŞEHİR

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İnsan Hakları, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesini hayata geçiriyor - Son Dakika


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