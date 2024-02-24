Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Gümüşhane\'nin Kurtuluş Etkinliğine Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Gümüşhaneliler Derneği tarafından Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yer alan Hangar'da düzenlenen etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis üyesi adayları ve dernek üyeleri katıldı.
Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, "Gümüşhane'mizin düşman işgalinden kurtuluşun 106'ncı yılını kutluyoruz. Gümüşhaneli dostlarımız Eskişehir'imize renk atan insanlardır. Eskişehir'imiz son 25 yılda gerçekten müthiş yol aldı. Eskişehir, Türkiye'nin gerçekten parlayan yıldızı oldu. Bunda sizlerin de emeği büyük. Tepebaşı Belediyesi'nin farklı bir vizyonu var. Bu vizyon üzerinden yürüyor. Türkiye'de yapılmayan işleri bulup onları yapıyoruz. Küçük bütçelerimizle ilk olma özelliğini taşıyan birçok projeyi hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyuz" dedi.
"BİRLİKTE GÜLÜP BİRLİKTE AĞLIYORUZ"
Eskişehir'de farklı kültürlerin barış içinde yaşadığına dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt İSE "Eskişehir'in mozaiğini oluşturan bireyleriz. Hepimiz bir yerlerden gelmişiz, ama Eskişehirliyiz. Eskişehir'de yaşıyoruz. Eskişehir'de kazanıyoruz. Eskişehir'de harcıyoruz. Dolayısıyla aynı havayı koklayan insanlar olarak birlikte gülüp birlikte ağlıyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük onur. Her zaman Gümüşhanelilerin kurtuluş gününe ya da diğer etkinliklerinde katılmaya çalışıyorum. Sizlerin sıcak ilgisiyle karşılaşıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.
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