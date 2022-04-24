Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi - Son Dakika
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Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi

24.04.2022 10:57
Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde teravih namazı sonrası mahalle muhtarı tarafından cami bahçesinde vatandaşlara ballı süt ikram edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde teravih namazı sonrası mahalle muhtarı tarafından cami bahçesinde vatandaşlara ballı süt ikram edildi.

Bolvadin Kırkgöz mahallesi TOKİ Hacı Ali İhsan Fidan Camisinde muhtar ve hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan ballı süt teravih namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı. Muhtar Ceylan Kumral, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi
Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi

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Teravih Namazı, Karahisar, Muhtar, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi - Son Dakika


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