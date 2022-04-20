Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor - Son Dakika
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Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor

20.04.2022 13:15
Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 'Geleneksel Teravih Buluşmaları' adıyla başlatılan teravih namazı sonrası cami bahçelerinde yapılan közde çay ikramı etkinliği yoğun ilgiyle devam ediyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 'Geleneksel Teravih Buluşmaları' adıyla başlatılan teravih namazı sonrası cami bahçelerinde yapılan közde çay ikramı etkinliği yoğun ilgiyle devam ediyor.

Akşehir'in her gün bir başka camisinde gerçekleştirilen etkinlikte, birlikte kılınan namazın ardından camiden çıkan cemaatle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor. Şehir merkezindeki camilerin yanı sıra Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelen köy ve kasabalarda da yapılan közde çay ikramının son durağı Ortaköy Mahallesi Hafız Ahmet Merkez Camisi oldu. Camide Ortaköylü vatandaşlarla birlikte teravih namazını kılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ortaköy Mahallemizde teravih namazımızı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Teravih namazından sonra odun közünde pişmiş çay ikramı eşliğinde Ortaköylü hemşehrilerimizle muhabbet edeceğiz. Ramazan boyunca her gün farklı bir camide İlçe Müftümüzle birlikte bir program yaptık. Şehir merkezimizdeki camiler, köy ve kasabalardaki camilerde teravih namazlarına iştirak ettik. Teravih namazının ardından da bu buluşmaları gerçekleştirmiş olduk. Hem bu manevi atmosferi tüm hemşehrilerimizle paylaşalım istedik hem de teravih namazından sonra onlarla çay içerken bir taraftan da yöremizin ihtiyaçlarını, taleplerini değerlendirelim, muhabbet edelim istedik. Bu Ramazan'ı dolu dolu geçiriyoruz. Rabbim inşallah nice Ramazanlara bizleri sağlıcakla eriştirsin. Geçen yıllarda bu güzel ibadetleri ve etkinlikleri yapamıyorduk. Pandemi nedeniyle bir araya gelemiyorduk, teravih namazlarımızı camilerimizde kılamıyorduk. Şükürler olsun ki artık o eski günlerimize kavuştuk, bunun içinde hamd ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor
Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor
Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor
Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor
Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor

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Ramazan, Akşehir, Teravih, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor - Son Dakika


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