Tercan\'da Bayram Tıraşı Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'na 1 gün kala Erzincan'ın Tercan ilçesinde kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle esnaf randevu ile çalışıyor. Bayrama bakımlı girmek isteyen müşteriler saç ve sakal tıraşı için günler öncesinden berberlere randevu oluşturdu.

Gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verecek olan berberler randevusuz müşteri kabul etmiyorlar. - ERZİNCAN