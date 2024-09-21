Tercan'da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Tercan'da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Tercan\'da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda açılış konuşmasını Tercan İlçe Müftüsü Hekim Şahin yaptı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

21.09.2024 08:38  Güncelleme: 08:39
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Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin'in katılımıyla düzenlenen programa katıldı.

Tercan İlçe Müftülüğü tarafından Tercan Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmasını Tercan İlçe Müftüsü Hekim Şahin yaptı.

Program, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

Gerçekleşen programa, Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın yanı sıra Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tercan Cumhuriyet Savcısı Emre Kalaycı, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tercan'da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi - Son Dakika

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