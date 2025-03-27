Tercan\'da Sakal-ı Şerif Ziyareti Coşkusu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Tercan'da yüzlerce vatandaş Kadir Gecesi'nde camilere akın ederek, ibadetlerini yaptı. Vatandaşlar, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti.

Merkez Camii'nde, yatsı namazının ardından cam muhafaza içindeki Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde cemaatin ziyaretine sunuldu. Bu manevi atmosferde, Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - ERZİNCAN