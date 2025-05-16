Tercan'da Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Erzincan'da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Erzincan'da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı. Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi. İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.