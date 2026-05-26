Tercan\'da Terziler Bayram Yoğunluğu Yaşıyor

Tercan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi terzilerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama bir gün kala alışveriş hareketliliği terzilere de yansıdı. Yeni kıyafet alan vatandaşlar, giysilerini bedenlerine uygun hale getirmek için terzilere başvuruyor.

Yoğunluk nedeniyle siparişleri yetiştirmeye çalışan terziler, iş yerlerini geç saatlere kadar açık tutarak mesai yapıyor.

İlçe merkezinde terzilik yapan Üzeyir Çini ve Muzaffer Lök, son bir haftada işlerinde ciddi artış yaşandığını belirtti.

Müşterilerin getirdiği kıyafetleri yetiştirmek için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden terziler, "İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Vatandaşların genellikle hazır giyim ürünlerinde daraltma ve genişletme işlemleri için terzilere geldiğini dile getiren terziler, geçmişte daha yaygın olan geleneksel kıyafet diktirme alışkanlığının ise azaldığını kaydetti. - ERZİNCAN