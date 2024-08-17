Tercan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tercan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

Tercan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Kaymakam Duman, esnafların talep ve sorunlarını dinleyerek, yerel ekonominin gelişimi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

17.08.2024 10:15
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Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman yeni göreve başlaması nedeniyle ilçe merkezi güzergahında bulunan esnafları ziyaret ederek, onlarla tanıştı. Kaymakam Duman, iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında, esnafın karşılaştığı çeşitli zorluklar ve çözüm önerileri üzerine de konuşmalar gerçekleştirildi. Kaymakam Duman, yerel ekonominin gelişimi için esnafın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirterek, ilçenin genel durumunu iyileştirmek adına çalışmaların süreceğini vurguladı.

Esnaflar, Kaymakam Duman'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek sorunlarının çözümüne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bu tür ziyaretlerin düzenli olarak yapılmasının, esnaf ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlayacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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