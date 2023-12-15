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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için projeler uyguluyor - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için projeler uyguluyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için projeler uyguladıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, Başkan Kılıç'a bahçelerinde yetişen mahsullerden ikram etti. Başkan Kılıç, çocuklara yerli malının önemini anlattı ve eğitime destek verdiklerini vurguladı. Terme'ye kazandırılan çocuk oyun alanı, ücretsiz yüzme kursları ve okuma projesi gibi projelerle çocukların mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirtti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için projeler uyguluyor
15.12.2023 - 15:01,
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Terme'de ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Terme Cumhuriyet İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Arzu Kumbasar ile Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla da Kılıç'a bahçelerinde yetişen mahsullerden ikram etti.

Kılıç, çocuklara yerli malının önemini anlatarak, "Çocuklarımıza yerli üretimin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilincinin aşılanmasını çok önemsiyoruz. Emek sarf eden, üreten herkesin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun." dedi.

İlçede eğitime desteklerinin devam ettiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bahçelievler ve Çay mahallelerinde yeni anaokulu ve kreş projeleri için yer temin sağladık. Eğitime desteğimiz, 'Okuyorum Projesi' ile de devam ediyor. Bu proje kapsamında ilçemizde en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendirerek okuma alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve gençlerimize kitap okumanın değerini anlatmayı amaçlıyoruz. 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projemiz ile ilkokul öğrencilerimize yönelik ücretsiz yüzme kursları başlattık. Bu projeyle çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra spor yapma alışkanlığı kazandırmayı ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeyi hedefliyoruz."

Ziyaret sonrası Kılıç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA
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