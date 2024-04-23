Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Çocuk Meclisi\'ni Hayata Geçirecek

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla makamını öğrenciye devreden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, öğrencilerin şehir yönetimine katılarak özgüvenli bireyler olması amacı ile Terme Kent Konseyi bünyesinde 'Çocuk Meclisi'ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, makamında çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Kul, makamını 7. sınıf öğrencisi Hasan Efe Coşkun'a bıraktı.

"Ben yaptım oldu anlayışı olmayacak"

Terme Belediyesi tarafından, 'Ortak Akıl' ile ilçeyi ileriye taşımak, ilçedeki sorunları çözmek için çeşitli çalışmaların gerçekleştirileceği 'Kent Konseyi' için ilk adımları atmak üzere olduklarını açıklayan Başkan Şenol Kul, konsey bünyesinde çocuk meclisinin de hayata geçirileceğini müjdeledi. Ortak akla çok önem verdiklerini belirten Kul, "2014-2019 yılları arası Terme Belediye Başkanlığım sürecinde kent konseyimizi oluşturmuş, aktif faaliyetler yürütmüştük. Şimdi de Terme kent konseyimizi hem bir an önce kurmak istiyoruz hem de sizleri de kent yönetimine dahil etmek istiyoruz. Çünkü ortak akla çok önem veriyoruz. Artık Terme'de 'Ben yaptım, oldu' anlayışı olmayacak. Ortak akıl, ortak şiar bizim için çok önemli demiştik. Bu anlamda alacağımız her kararda hep beraber hareket edeceğiz" diye konuştu.

"Çocuklara önem"

Kent Konseyi'nin başarılı olabilmesi için geniş katılımlı ve tüm fikirlerin yer alması gerektiğini vurgulayan ve önceki dönem Kent Konseyi'nde Kadın ve Gençlik Meclislerinin olduğunu hatırlatan Başkan Kul, "Bu yıl Çocuk Meclisi de oluşturacağız. Biz, çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onların görüş ve önerilerine, ihtiyaçlarına önem veriyoruz. Kent Konseyi'nde onların da sesi olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın yönetim becerilerini küçük yaşta kazanması, ortak akıl oluşturmanın önemini görmesi bakımından, Çocuk Meclisi'ni de kuracağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN