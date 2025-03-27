Terme Belediyesi şehit ailelerinin yanında - Son Dakika
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Terme Belediyesi şehit ailelerinin yanında

Terme Belediyesi şehit ailelerinin yanında

Samsun'un Terme ilçesinde bir şehit ailesinin yol talebine Terme Belediye Başkanı Şenol Kul kayıtsız kalmadı.

27.03.2025 17:02  Güncelleme: 17:04
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Samsun'un Terme ilçesinde bir şehit ailesinin yol talebine Terme Belediye Başkanı Şenol Kul kayıtsız kalmadı. Başkan Kul'un talimatıyla şehit Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdal Hüyük'ün baba ocağının mahalle ile bağlantısını sağlayan yolda parke çalışması başlatıldı.

Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaşayan şehit Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdal Hüyük'ün anne ve babasının yol çağrısı üzerine Terme Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Şenol Kul'un talimatıyla, şehit Hüseyin Erdal Hüyük'ün baba ocağının mahalle ile bağlantısını sağlayan yolda parke taş düzenleme çalışması başlatıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 16 Ağustos 1986 tarihinde Şırnak'ta 11 arkadaşı ile birlikte hain bir pusu sonucu şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdal Hüyük'ün Terme Yalı Mahallesi'nde yaşayan babası Vahit Hüyük ve ailesini geçen hafta evlerinde ziyaret edip, ellerini öpüp hayır dualarını almıştı.

"Emanetleri bizler için en kıymetli değer"

"Şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman bizleri yanlarında hissedecekler" diyen Başkan Kul, "Vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımız ve aileleri için ne yapsak az. Onların duaları ve emanetleri bizler için en kıymetli değerdir. Terme Belediyesi olarak, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yol çalışması nedeniyle memnuniyetini belirten Şehit Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdal Hüyük'ün babası Vahit Hüyük de "Terme belediye başkanımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme Belediyesi şehit ailelerinin yanında - Son Dakika

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