Terme'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Terme'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi

Terme\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2024 metrelik 'Gençlik Koşusu' gerçekleştirildi. Törenler, çelenk sunumu, saygı duruşu, konuşmalar ve ödül töreniyle devam etti.

19.05.2024 13:31  Güncelleme: 13:39
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Samsun Terme'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 2024 metrelik 'Gençlik Koşusu' gerçekleştirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 2024 metre uzunluğunda 'Gençlik Koşusu'na yaklaşık 50 kişi katıldı. Genç yarışmacıların galibiyet için kıyasıya mücadele ettiği koşunun dereceye giren isimlerine protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları ve mehteran takımı gösterisinin ardından 19 Mayıs kutlamaları son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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