Başkan Kul'dan muhtarlara ortak akıl çağrısı: "Öncelikleri birlikte belirleyelim" - Son Dakika
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Başkan Kul'dan muhtarlara ortak akıl çağrısı: "Öncelikleri birlikte belirleyelim"

Başkan Kul\'dan muhtarlara ortak akıl çağrısı: "Öncelikleri birlikte belirleyelim"
08.06.2026 15:56  Güncelleme: 15:57
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yol yapım ve altyapı çalışmalarında önceliklerin muhtarların mutabakatıyla belirleneceğini açıkladı. Toplantıda beton santrali yatırımı ve ortak akıl vurgusu yapıldı.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda ilçede yürütülecek hizmetlerin ortak akılla planlanacağını belirterek, yol yapım çalışmalarında önceliklerin muhtarların mutabakatıyla belirleneceğini söyledi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Terme Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda ilçenin ulaşım, altyapı ve kırsal mahallelerde yürütülen hizmetleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Terme Belediyesi'nin üretim ve hizmet kapasitesini artırmaya yönelik planlanan yatırımlar da ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Şenol Kul, 2025 yılı sonunda hizmete alınan konkasör tesisinin sahadaki çalışmalara önemli katkı sağladığını belirterek, planlanan beton santrali yatırımıyla üretim kapasitesinin daha da artırılacağını ifade etti. Devletin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Kul, "İlçemize kazandırmayı planladığımız beton santrali ile üretim kapasitemizi güçlendirecek, Terme'nin ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve etkili bir şekilde karşılayacağız" dedi.

Mahalle muhtarlarıyla güçlü bir istişare zemini oluşturduklarını ifade eden Başkan Kul, yol yapım çalışmalarında önceliklerin muhtarların ortak kararıyla belirlenmesini önererek, "Muhtarlar Derneğimiz, muhtarlarımız ve belediyemiz olarak uygun göreceğiniz bir tarihte yeniden bir araya gelelim. Mahallelerimizin hizmet önceliklerini sizlerin mutabık kaldığı listeye göre belirleyelim. Hangi yolun önce yapılacağına siz karar verin, biz de planlarımızı buna göre uygulayalım. Bizim tüm hazırlıklarımız tamam" diye konuştu.

Hizmette adalet ve eşitlik ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Kul, kısır polemiklerin ilçeye zaman kaybettirdiğini belirterek, "Bizim anlayışımızda hizmetin siyaseti olmaz. Kim bu ilçeye bir çivi çakmışsa, kim taş üstüne taş koymuşsa başımızın tacıdır. Yol yapana, emek verene teşekkür ederiz. Bizim önceliğimiz polemik değil, hizmettir. Terme'nin huzuru, gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. Mahallelerin hizmet önceliklerinin belirlenmesi amacıyla önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Programa Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demirtaş, kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kul'dan muhtarlara ortak akıl çağrısı: 'Öncelikleri birlikte belirleyelim' - Son Dakika

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