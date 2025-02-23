Terme\'de Kar Şenliği Coşkusu: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

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Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen kar şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği etkinlikte, çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği Kar Şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte keyifli anlar yaşanırken, karla oynayan çocukların neşesi, meydanı şenlendirdi.

Yüzlerce kişinin bir araya geldiği kar şenliği boyunca müzik ve çeşitli gösterilerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi ve Fenk Mahallesi Muhtarı Elif Alemdar, tüm etkinliklerde Terme Belediyesi'nin desteğini hissettiklerini kaydetti. Alemdar, "Vatandaşlarımızla birlikte uzun bir süreden sonra yağan karın güzelliğini yaşamak için çok hızlı bir şekilde organize olarak Terme Belediyesi'nin de katkılarıyla hep birlikte bu güzel geceyi organize ettik. Yediden yetmişe herkesin bir araya geldiği, kar ile iç içe olduğu ve çok eğlendiği şenliğimizde coşkulu anlara şahitlik ettik. Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi olarak hemşerilerimizle bu güzel etkinliklerde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlerleyen zamanlarda yine eğlenceli aktivitelerle bir araya geleceğimiz çeşitli etkinliklerle Termemizin sosyal ve kültürel canlılığını arttırmak için bu gibi şenliklerimizi yaz kış fark etmeksizin düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, Terme halkına unutulmaz bir gün yaşatarak büyük coşkuyla sona erdi. - SAMSUN