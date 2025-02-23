Terme'de Kar Şenliği Coşkusu: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Terme'de Kar Şenliği Coşkusu: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

Terme\'de Kar Şenliği Coşkusu: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi'nin düzenlediği kar şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Müzik ve çeşitli gösterilerle renklendirilen etkinlikte, çocuklar karla oynayarak büyük neşe yaşadı.

23.02.2025 09:37  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen kar şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği etkinlikte, çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği Kar Şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte keyifli anlar yaşanırken, karla oynayan çocukların neşesi, meydanı şenlendirdi.

Yüzlerce kişinin bir araya geldiği kar şenliği boyunca müzik ve çeşitli gösterilerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi ve Fenk Mahallesi Muhtarı Elif Alemdar, tüm etkinliklerde Terme Belediyesi'nin desteğini hissettiklerini kaydetti. Alemdar, "Vatandaşlarımızla birlikte uzun bir süreden sonra yağan karın güzelliğini yaşamak için çok hızlı bir şekilde organize olarak Terme Belediyesi'nin de katkılarıyla hep birlikte bu güzel geceyi organize ettik. Yediden yetmişe herkesin bir araya geldiği, kar ile iç içe olduğu ve çok eğlendiği şenliğimizde coşkulu anlara şahitlik ettik. Terme Belediyesi ve Terme Kent Konseyi olarak hemşerilerimizle bu güzel etkinliklerde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlerleyen zamanlarda yine eğlenceli aktivitelerle bir araya geleceğimiz çeşitli etkinliklerle Termemizin sosyal ve kültürel canlılığını arttırmak için bu gibi şenliklerimizi yaz kış fark etmeksizin düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, Terme halkına unutulmaz bir gün yaşatarak büyük coşkuyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Müzik, Terme, Son Dakika

Son Dakika Yerel Terme'de Kar Şenliği Coşkusu: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK’da Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da
08:40 AK Parti kısmi af için düğmeye bastı Kritik tarih 31 Temmuz 2023 AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
08:18 AK Parti’de tarihi gün Kadronun yüzde 70’i değişecek, listede sürprizler var AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var
08:03 Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti
07:43 Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 10:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Terme'de Kar Şenliği Coşkusu: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.