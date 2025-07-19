Terör saldırısında gözünü kaybeden gazi Demir: "Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp, artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek süreci... - Son Dakika
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Terör saldırısında gözünü kaybeden gazi Demir: "Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp, artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek süreci...

Terör saldırısında gözünü kaybeden gazi Demir: "Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp, artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek süreci...
19.07.2025 10:45
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Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda gözünü kaybederek gazi olan Murat Demir, PKK terör örgütünün silah bırakma sürecini değerlendirerek şehit aileleri ve gazilerin devletin yanında olduğunu belirtti.

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda gözünü kaybederek gazi olan Murat Demir, PKK terör örgütünün silah bırakma sürecini değerlendirerek şehit aileleri ve gazilerin devletin yanında olduğunu belirtti.

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda sağ gözünü kaybeden polis memuru emniyet teşkilatı vazife maluü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Murat Demir, PKK terör örgütünün silah bırakmasının ardından açıklamalarda bulunarak, "Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek bu süreci destekliyoruz" dedi.

2016'da Elazığ'da yaşanan terör saldırısında sağ gözünü kaybettiğini belirten Demir, "Elhamdülillah yine de görevimizin başında devletimize ve milletimize hizmet ettik. Biz EMŞAV olarak sahada olan bir vakıfız. Şehit ailelerinin evleriniz ziyaret ederek onlara destekte bulunuyoruz. Yalnız sadece bununla yetinmeyip onların da bir aile sıcaklığında bizleri karşılamaları bizleri onurlandırıyor. Bu süreç bizim için çok önemli, Elazığ'da 237 tane şehidimiz var. 93 tane vazife malulümüz 25 tane harp malulümüz var. Biz bunların hepsinin adına bir demeç veremeyiz yalnız, 237 tane şehidimizin ailelerinin hepsi farklı görüşlerde ve farklı mezheplerde olmasına rağmen hepsinin ortak kaygısı vatandır. Çünkü bu insanlar bu ülkeye evlatlarını şehit olarak verdiler. Bunlar için vatan, devlet ve bayrak çok kutsaldır. Bu kutsallarına açıklamalar yapılıyor. Bu da şehit ailelerini daha çok üzüyor. Şehit aileleri süreçten değil söylemlerden rahatsız. Şehit aileleri ve gazileri için Apo her zaman bebek katili teröristtir. Şunu herkes bilsin ki şehit aileleri ve gaziler her zaman devletine sadıktır, her zaman vatanı için kalbi atar ve bayrak için gerekirse bir şehit daha verirler" diye konuştu.

"Biz barıştan yanayız"

Ateşin düştüğü yeri yaktığını dile getiren Başkan Demir, "Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek süreci destekliyoruz. Devletimizin asla şehit aileleri ve gazileri üzecek bir tavırda bulunmayacağından eminiz. Bizim tek ricamız, süreçle ilgili ne konuşulursa konuşulsun şehit aileleri ve gazilerin üzüleceğini bundan dolayı da kullanacakları cümlelere dikkat etmelerini istiyoruz. Biz barıştan yanayız. Suiistimal edilmeyecekse çözüm sürecinden farklı olacağının farkındayız. Bu suiistimal edilmeyecekse, Apo denen bebek katili cezasını çekmeye devam edecekse biz bu sürecin arkasındayız. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak devletimizin yanındayız. Fazla can kaybı yaşanmaması, ocaklara ateş düşmemesi adına bu konuda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Murat Demir, Politika, Güvenlik, Yerel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Terör saldırısında gözünü kaybeden gazi Demir: 'Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp, artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek süreci... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör saldırısında gözünü kaybeden gazi Demir: "Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp, artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek süreci... - Son Dakika
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