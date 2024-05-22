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Ters laleler Tunceli dağlarına renk kattı

TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sadece 20 gün gibi kısa bir süre canlılığını koruyan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler dağları renklendirdi.

Tunceli'nin Ovacık ve Çemişgezek ilçelerinde ters lalelerin olduğu bölgelere giden onlarca kişi, hem doğa yürüyüşü yaptı, hem de ters laleleri görüp fotoğraflarını çekti. Eşine az rastlanan çiçek türlerinden biri olan ters lalelerin adeta görsel şölen sunduğu Ovacık ve Çemişgezek ilçelerinde uzun süren zorlu yolculuk sonrasında ulaşan doğaseverler, gördükleri manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdi. Ters lalelere zarar verme korkusundan dolayı dokunamadıkları çiçeklerin yanında türküler seslendirip keyifli zaman geçirdi.

Çemişgezek ilçesinde Hakan Gökalp'in refakatindeki öğretmenlerden oluşan doğasever grup ters laleleri görmek için Kırklar dağına tırmandı. Tunceli Ovacık arasındaki Ağdat yaylasına giden Dersim Dağcılık Kulübü üyeleri ise zorlu yolculuğun ardından, nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters laleleri görüp, fotoğraflarını çekti.

Karşılaştıkları manzaranın olağanüstü olduğunu belirten Dersim Doğa Kulübü üyesi Çiğdem Baloğlu, "Çok zorlu ve keyifli bir yürüyüşün ardından, ters lalelerin oluşturduğu görsel şölene şahit olduk. Ters lalelerin son günlerini yakaladık ve güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel ve sıra dışı bir bitki. Doğal güzelliklerimizin yaşatılması için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Muhteşem bir doğamız var. Zarar vermeden bu güzellikleri yerinde görmek inanılmaz güzel" şeklinde ifadelere yer verdi.