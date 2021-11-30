Üye Girişi
Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven - Son Dakika

Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven

30.11.2021 11:16
Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi Fulya Sokakta beton merdiven çalışmasını tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi Fulya Sokakta beton merdiven çalışmasını tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için zamanla deforme olan merdivenleri yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Terzibayırı Mahallesi Fulya Sokakta başlattıkları merdiven yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipleri, Fulya Sokağa 30 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde beton merdiven yaptı. - KOCAELİ

Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven
Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 12:54 Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 12:36 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:44 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor
12:36 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı
12:35 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:35 İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti
12:28 Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti!
12:11 Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler
12:00 Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış         
12:56
3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor         
12:44
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 13:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Terzibayırı Mahallesi'ne yeni merdiven - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement