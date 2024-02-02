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Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutu nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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Yerel

Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutu nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor

Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutu nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor. Tesla'nın geri çağrılacak araçları arasında Model X, Model Y SUV, Model S ve 2017-2023 Model 3 bulunuyor.

02.02.2024 17:20
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarının rutin kontrolleri sırasında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Tesla'nın 2.2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. NHTSA tarafından yapılan açıklamada "Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini arttırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza ya da yaralanmadan haberdar olmadıklarını açıklayan Tesla, sorunun müşterilerin Tesla servisine gelmeden bir yazılım ile güncellenerek giderilebileceğini açıkladı.

Geri çağrılacak araçlar arasında Model X, Model Y SUV, Model S ve 2017-2023 Model 3 bulunuyor.

Tesla Aralık ayında da otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutu nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika


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