Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı bankadan para ödülü - Son Dakika
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Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı bankadan para ödülü

28.03.2022 18:55
Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı bankadan para ödülü

Ukrayna'daki Ukrgazbank, teknik araçlarıyla ve silahlarıyla teslim olan Rus askerlerine 100 bin ruble (yaklaşık 15 bin TL) para ödülü vereceğini duyurdu.

Ukrayna'daki Ukrgazbank, teknik araçlarıyla ve silahlarıyla teslim olan Rus askerlerine 100 bin ruble (yaklaşık 15 bin TL) para ödülü vereceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 33'üncü gününde devam ederken, Ukrayna ordusu ve halkı Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor. Rus askerlerinin silah bırakması için Ukrayna hükümetinin ardından Ukrgazbank da teknik araçlarıyla ve silahlarıyla teslim olan Rus askerlerine ödül vereceğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Arkadaşlar, Ukrayna ordusuna teknik araçla ve silahıyla teslim olan Rus askerine nakit ruble olarak ödül vermeye hazırız. Rus ordusunun motivasyon eksikliği yaşadığını bildiğimizden dolayı onları doğru bir karar almaya teşvik amacıyla onlara ülkelerinde devlet tarafından vaad edilen ölüm ödemesinden daha fazlasını vermeye hazırız. Üstelik yaşamaya yönelik bir şans daha kazanacaklar ki, bu şansı Ukrayna'da silah doğrultarak kaybediyorlar. Bunun için yapılması gereken tek şey Ukrayna ordusuna teknik araçlarla ve silahlarla teslim olmak. Bunu yapan her Rus askerine 100 bin ruble (yaklaşık 15 bin TL) vermeye hazırız" denildi.

Rus pilotlara 1 milyon dolar ödül verileceği duyurulmuştu

Ukrayna'nın savunma sanayi firmaları çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM da geçtiğimiz günlerde Rus askerlerine yönelik yaptığı açıklamada, uçağını Ukrayna'ya teslim eden Rus pilotlara 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

Rus askeri tankıyla teslim olmuştu

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, 22 Mart'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir Rus askerinin kullandığı tank ile birlikte Ukrayna'ya teslim olduğunu aktarmış, teslim olan Rus askerinin savaş sonunda 10 bin dolar ödül alacağını ve Ukrayna vatandaşlığına başvurabileceğini açıklamıştı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı bankadan para ödülü - Son Dakika


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