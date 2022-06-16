THK: "CL-215 uçakları için geri sayım başladı" - Son Dakika
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THK: "CL-215 uçakları için geri sayım başladı"

16.06.2022 21:15
THK: "CL-215 uçakları için geri sayım başladı"

Türk Hava Kurumu (THK), kuruma ait olan ve orman yangınlarıyla havadan müdahalede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4 tanesinin bakım ihtiyacı TUSAŞ ile yapılan işbirliği çerçevesinde bir yıla aşkın çalışmanın nihai aşamasına gelindiğini açıkladı.

Türk Hava Kurumu (THK), kuruma ait olan ve orman yangınlarıyla havadan müdahalede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4 tanesinin bakım ihtiyacı TUSAŞ ile yapılan işbirliği çerçevesinde bir yıla aşkın çalışmanın nihai aşamasına gelindiğini açıkladı.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, "9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağımızın da bakımı son aşamasında. 2 adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir" denildi.

Açıklamada, "Uçaklarımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenmekte, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılmakta. 2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle uçaklarımız yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THK: 'CL-215 uçakları için geri sayım başladı' - Son Dakika

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