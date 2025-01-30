Thodex Kurucusu Tahliye Edildi

Yerel

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'örgüt' suçundan tahliye kararı

Nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verildi

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliye kararı verirken, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer, 'Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesi, 7'si tutuklu 21 sanıklı davaya ilişkin incelemelerini tamamladı. Dosya üzerinde bozma kararı verildi. Sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutukluluk halinin devamına karar veren daire, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu yönünden ise tahliye kararı verdi.

Avukatından açıklama

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan, "Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Hukukun evrensel ilkeleri gereği, herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu ispat edilene kadar masum kabul edilir. Masumiyet karinesi, demokratik bir hukuk devletinin en temel taşlarından biri olup, yargılama sürecinde şüpheli ve sanık haklarının korunmasını güvence altına alır. Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Bu karar, yargılama sürecinin dinamik yapısını ve her suç isnadının bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedir" ifadelerini kullandı.