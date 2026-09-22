THTM, kayıt parası protestosunda kesilen 3 bin 700 lira cezaya itiraz edecek - Son Dakika
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THTM, kayıt parası protestosunda kesilen 3 bin 700 lira cezaya itiraz edecek

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THTM, kayıt parası protestosunda kesilen 3 bin 700 lira cezaya itiraz edecek
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Melahat Ünügür Ortaokulu önünde kayıt parasını protesto eden THTM üyelerine 3 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Avukat Mehmet Ali Ata, Eskişehir Adliyesi önünde cezalara itiraz edeceklerini ve kayıt parası almakla anılan okullara suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.

(ESKİŞEHİR) - Melahat Ünügür Ortaokulu önünde kayıt paralarını protesto eden Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi üyelerine para cezası kesilmesine tepki gösteren avukat Mehmet Ali Ata, Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yaparak, "Hem arkadaşlarımız hakkında uygulanan idari para cezalarına itiraz edecek hem adı kayıt parası almakla anılan tüm okullara ilişkin suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Eylül ayında Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu önünde kayıt paralarını protesto eden Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) üyelerine Kabahatler Kanunu çerçevesinde 3 bin 700 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Para cezasına tepki gösteren THTM üyeleri Eskişehir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Mehmet Ali Ata, hem para cezalarına itiraz edeceklerini hem kayıt parası almakla anılan tüm okullara ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"PARA CEZALARIYLA YILDIRILMAK İSTENİYOR"

Avukat Mehmet Ali Ata, şöyle dedi:

"Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, kayıt dönemi başlamadan hemen önce devlet kurumlarında okullarda 'bağış' adı altında 'kayıt parası' alınmasını aklınızdan bile geçirmeyin diyerek uyarıda bulunmuştu. Buna rağmen kayıt dönemi içerisinde Eskişehir'de yaşayan yurttaşlardan gelen yoğun şikayet ve ihbarlar üzerine kayıt paralarının istendiği anlaşılmış ve Eskişehir Halk Temsilcileri meclisi Öğretmen İnisiyatifleri öncülüğünde hareket geçmişti. Bu kapsamda Melahat Ünügür Ortaokulu önünde 'Ne Kadar Para O kadar Eğitim Anlayışını' kabul edilemez olduğunu haykıran bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Bunun üzerine, açıkça suç işleyen okul idareleri hakkında işlem yapılması gerekirken çocukların eğitim hakkını savunan biz Eskişehir Halk Temsilcileri Meclisinden arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde idari para cezalarıyla yıldırılmak istenmiştir.

Halk açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, devlet okullarında temizlik ve güvenlik gibi en temel insani ihtiyaçlar dahi paraya bağlanmış, eğitim ticari bir mal haline getirilmiştir. Anayasa ile parasız eğitim güvence altına alınmışken, adresin tutması ya da tutmaması bahanesine sığınılarak kimseden para istenemez, parasız eğitim hakkına zarar verilemez."

KAYIT PARASI ALAN OKULLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Ata, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kural tanımaz bu davranışların irtikap (TCK m. 250) ve görevi kötüye kullanma (TCK m. 257) gibi suçlardan işlem görebileceği gibi, ilgili idareler tarafından da disiplin süreçleri başlatılabilir. Özellikle, gündeme yansıyan okullarla ilgili re'sen araştırmalar yapılmalı ve bu sorun tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. İdari olarak gerekli başvuruları gerçekleştirdik, bugün para cezalarına itiraz ederken aynı zamanda da gerçek sorumlular hakkında, suç duyurusunda bulunacağız. Bugün Eskişehir Adliyesinde hem arkadaşlarımız hakkında uygulanan idari para cezalarına itiraz edecek hem de adı kayıt parası almakla anılan tüm okullara ilişkin suç duyurusunda bulunacağız."

Kaynak: ANKA
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