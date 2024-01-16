THY, Almanya\'da hava koşulları sebebiyle seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Münih ve Frankfurt kentlerine yarın için planlanan bazı seferlerin iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY'nin TK1629 sefer sayılı İstanbul-Münih ve TK1630 sefer sayılı Münih-İstanbul seferiyle; TK1593 sayılı İstanbul-Frankfurt ile TK1594 Frankfurt-İstanbul uçuşları iptal edildi. Ayrıca AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı TK7734 ve TK7735 sefer sayılı Frankfurt uçuşlarıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan planlanan TK5568-TK5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşlarının da karşılıklı iptal edildiği bildirildi. - İSTANBUL